LGS NET PUAN HESAPLAMA 2022 EKRANI! LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sözel ve sayısal net hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama ekranı sınavın sona ermesiyle birlikte binlerce 8. Sınıf öğrencisinin araştırma konusu haline geldi. Yurt geneli binlerce öğrenci sözel ve sayısal oturumlara katılarak sınav sonuçlarını beklemeye başladı. İyi bir lise hayali kuran öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise LGS puanı hesaplama sistemi oluyor. Öte yandan Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları belli oldu. Buna göre; LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...