LGS NET PUAN HESAPLAMA 2022 EKRANI! LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sözel ve sayısal net hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama ekranı sınavın sona ermesiyle birlikte binlerce 8. Sınıf öğrencisinin araştırma konusu haline geldi. Yurt geneli binlerce öğrenci sözel ve sayısal oturumlara katılarak sınav sonuçlarını beklemeye başladı. İyi bir lise hayali kuran öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise LGS puanı hesaplama sistemi oluyor. Öte yandan Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları belli oldu. Buna göre; LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.
5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı iki oturumda gerçekleşecek. Sınavın birinci oturumu 09:30'da tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayacak. İkinci oturum ise 11:30'da başlayacak.
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.