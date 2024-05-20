LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 tıkla-sorgula! || MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün mü saat kaçta?

2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için son kontroller yapılıyor. Hayallerini kurdukları lisede eğitim görmek için uzun süredir hazırlık yapan öğrencilerin gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. MEB kılavuzu ile LGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.
2024 LGS NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs Cuma günü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecek.
LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.