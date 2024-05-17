Haberler Yaşam Haberleri LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 MEB e-okul ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.5.2024 11:04 Son Güncelleme: 17.5.2024 11:04

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 MEB e-okul ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İstedikleri lisede eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler ve velileri söz konusu sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada “2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları için yanıt arayışı hız kazandı. MEB kılavuzu ile LGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 MEB e-okul ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

MEB ile LGS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstedikleri lisede eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Sözel ve sayısal olarak iki oturumda gerçekleşecek sınavda öğrenciler kendilerine yöneltilen 90 soruya yanıt verecek. Söz konusu sınava kısa süre kala "LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

BELİRLENEN OKULLARDA SINAVA GİRECEKLER
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) kapsamındaki merkezi sınav uygulamasında öğrenciler, Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklar.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecek.

LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı || 2024 MEB e-okul ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
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