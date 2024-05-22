Haberler Yaşam Haberleri LGS SINAV YERLERİ tıkla-sorgula! MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 22.5.2024 10:04

LGS SINAV YERLERİ tıkla-sorgula! MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, nasıl alınır?

2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İki oturumda yapılacak sınavda öğrenciler ilk oturumda 50 soruluk sözel test, ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal teste tabii tutulacak. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri meb.gov.tr hesabında açıklanacak. Bu noktada “2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları için yanıt arayışı hız kazandı. MEB kılavuzu ile LGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.

LGS SINAV YERLERİ tıkla-sorgula! MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, nasıl alınır?

MEB ekranında LGS sınav giriş belgesi için araştırmalar hız kazandı. İstedikleri lisede eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Sözel ve sayısal olarak iki oturumda gerçekleşecek sınavda öğrenciler kendilerine yöneltilen 90 soruya yanıt verecek. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl alınır? İşte detaylar…

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.

LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

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LGS SINAV YERLERİ tıkla-sorgula! MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman, nasıl alınır?
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