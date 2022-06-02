Haberler Yaşam Haberleri LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?
Giriş Tarihi: 2.6.2022 20:23 Son Güncelleme: 2.6.2022 20:30

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?

Sözel alandan 50 soru, sayısal alandan 40 sorunun yer aldığı liselere giriş kapsamında uygulanacak olan 2022 LGS sınav tarihi, süresi ve sınav yerleri katılımcıların gündeminde yer alıyor. 27 Mayıs’ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ilan edilen LGS sınav giriş belgesi sonrası “LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? LGS sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak olup LGS 2022 için sayılı günler kaldı.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı LGS sınav yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul üzerinden adayların erişimine sunuldu. Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek olan sınav öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yapıyorlar. Öte yandan; internet üzerinden "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?" sorularına yanıt arayanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; LGS ne zaman ve sınav süresi ne kadar? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte bilgiler.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı 2022 LGS sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?
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