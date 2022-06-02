Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı LGS sınav yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul üzerinden adayların erişimine sunuldu. Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek olan sınav öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yapıyorlar. Öte yandan; internet üzerinden "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?" sorularına yanıt arayanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; LGS ne zaman ve sınav süresi ne kadar? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte bilgiler.