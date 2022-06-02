Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı LGS sınav yerleri 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul üzerinden adayların erişimine sunuldu. Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek olan sınav öncesinde öğrenciler son hazırlıklarını yapıyorlar. Öte yandan; internet üzerinden "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavı kaç dakika sürecek, sınav süresi ne kadar?" sorularına yanıt arayanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; LGS ne zaman ve sınav süresi ne kadar? LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte bilgiler.
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.