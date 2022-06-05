Haberler Yaşam Haberleri LGS ZOR MUYDU, kolay mıydı? 2022 Bu yılın LGS sınav yorumları ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Din soruları nasıldı?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:33

LGS ZOR MUYDU, kolay mıydı? 2022 Bu yılın LGS sınav yorumları ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Din soruları nasıldı?

LGS ZOR MUYDU, kolay mıydı? 2022 Bu yılın LGS sınav yorumları ile Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Din soruları nasıldı?

5 Haziran bugün uygulanan LGS sınavı için sona gelindi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav için öğrenciler aylardır zorlu bir çalışma sürecine girmişti. Sınav öncesi ve sınav sonrası ise farklı konu başlıkları öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Özellikle sınav sonrası "Bu sene LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" sorusunun yanıtı, sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılacak. Bu kapsamda; LGS nasıldı, zor muydu kolay mıydı? LGS soru yorumları 2021

Bugün yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından sınavdan çıkan öğrenciler LGS zor muydu, sınav yorumları nasıl şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Özellikle sosyal medya üzerinden sıkça yapılan yorumlar sınava katılım gösteren öğrenciler için rehber niteliği taşıyor. Geçtiğimiz sene 2021 yılına ait yorumlarda kimi öğrenciler soruları zor bulsa da kimileri kolay olduğunu söyleyerek sınavının rahat geçtiğini ifade etmişti. Peki Bu yıl 2022 LGS sınavı zor muydu kolay mıydı, yorumlar nasıl? İşte detaylar...

LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Sınav şimdilik devam ediyor. Sona ermesiyle beraber LGS sınavına katılım sağlayan adayların açıklamalarına haberimizde yer vereceğiz...

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.

Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise sınav esnasında soruları çözerken öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:

Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışınız.
Soruları en az iki defa verilenle isteneni ayırt ederek okuyunuz.
Paragraf sorularında önce soruyu okuyarak paragrafta ne arayacağınızı bilirsiniz.

Türkçe testindeki paragraf sorularına kendi görüşünüze göre değil, yazarın görüşüne göre cevap veriniz. (En çok bu tür sorularda hata yapılıyor.)
Matematikte işlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.
İşlem yapmanız gereken soruları zihninizden çözmeyiniz, her işlem basamağını yazarak yürütünüz.
Takıldığınız sorularda, soru ile ilgili konuyu öğretmenlerinizin nelere dikkat çekerek anlattığını düşününüz.

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