LGS sınavında ikiz kardeşlerden biri tam, diğeri 480 puan aldı

İstanbul Esenyurt'taki Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisi Ulaş Güney Daşdemir, 90 sorunun tamamını, ikiz kardeşi Gözde Naz Daşdemir ise 85 soruyu doğru cevapladı. İkiz kardeşler, böyle bir başarıyı beklediklerini, sınav sonucu açıklandığında ise anne ve babalarıyla okula giderek başarılarını öğretmenleriyle kutladıklarını söylediler. SABAH'a konuşan ikizlerden Ulaş Güney Daşdemir, sadece ders çalışmaya odaklanmadıklarını aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlerinde içinde olduklarını bununda ders çalışmaya büyük katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu, "Sene başından beri ailem, öğretmenlerim ve özellikle İngilizce öğretmenim Gözde hocam tarafından motive edildik.

Annem eğitimci olduğu için sınavlarda çok yardımcı oldu. Babamda mühendis olduğu için matematik konusunda yardımcı oldu. Basketbol ve satrancı seviyorum. Satranç şampiyonluğumda var. İstanbul Erkek Lisesinde okumayı istiyorum. O okulda uygulanan bir program üzerinden yurt dışında okuma şansı oluyor. ABD yada Almanya'da Tıp okumak istiyorum." dedi.

Daşdemir, yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra ise Türkiye'ye dönerek ülkesine ve milletine hizmet etmek istediğini belirtti.

DAYANIŞMA BAŞARI GETİRDİ

İkizlerden 480 puan alan Gözde Naz Daşdemir ise sınava hazırlanırken ikiz kardeşinin özelikle matematik konusunda kendisini desteklediğini, kendisinin ise sosyal ve fen bilgisi konusunda onu desteklediğini belirterek, "öncelikle çok çalıştım. Ayrıca jimnastikçiyim çok antrenmanlarım oluyordu boşluk buldukça ders çalışıyordum. Profesyonel sporcuyum, yurtdışına gidiyorum, derecelerim var. Jimnastik sporunda Avrupa Bölge birincisi oldum. Sporcu olmak bana çok azim ve disiplin kazandırdığı için derslerime de yansıdı. Çok düzenli ders çalışmaya başladım, disiplin açısında iyi yönde etkiledi.

Sınav öncesi kardeşimin yanına gidiyordum yapamadığım sorularda ve konularda kardeşim bana çok yardımcı oldu. Yani birbirimize hem motivasyon açısından hem de konular açısından çok destek olduk." dedi.

İkiz öğrencilerin annesi Şenay Daşdemir ise, anne ve baba olarak çocuklarının sınavda başarılı olmaları için evde uygun ortam hazırladıklarını ve çocuklarının çok sıkı çalıştıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını söyledi. Anne Daşdemir, bundan sonraki hayatlarında da çocuklarının başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

"İKİSİ DE BAŞARILI ÇOCUKLAR"

İkizlerin okulda sadece ders çalışmakla yetinmediklerini sosyal ve kültürel etkinliklerinde içinde olduklarını belirten okul müdürü Özge Şahin, "Böyle bir sonuç bekliyorduk, sadece derse kanalize olan öğrenciler değildi, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere de katılan ve kendini geliştiren bir yapıya sahipler. Gözde, jimnastik şampiyonu Avrupa'da dereceleri olan bir öğrencimiz Ulaş, bilim Olimpiyatları'na katılan bir öğrencimiz. Ailesinin de katkısı çok bu başarı da, öğretmenlerimizin de katkısı azımsanmayacak ölçüde çoktur, onları yönlendirme konusunda destekleri oldu." dedi.