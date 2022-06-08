LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sınav sonuç tarihi açıklandı!

LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, LGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB LGS sınav sonuç tarihi ne zaman, sorgulama nasıl yapılır?
LGS sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.