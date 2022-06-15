Haberler Yaşam Haberleri LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? LGS sınav sonuçları MEB duyuru ekranı
Giriş Tarihi: 15.6.2022 08:27 Son Güncelleme: 15.6.2022 08:27

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? LGS sınav sonuçları MEB duyuru ekranı

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? LGS sınav sonuçları MEB duyuru ekranı

5 Haziran 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından adaylar LGS sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. Toplamda iki oturumda tamamlanan sınavda öğrencilere sözel ve sayısal bölümlere ait sorular soruldu. Yapılacak değerlendirme işlemleri sonrası LGS sonuçları 2022 adayların erişimine açılacak. Peki; 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2022 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen merkezi sınav sonrası adaylar LGS sonuçları 2022 açıklanma tarihini öğrenmek istiyor. 1 milyonun üzerinde 8.sınıf öğrencisinin ter döktüğü sayısal ve sözel testlerin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da yayımlanmıştı. Şimdi adayların gündeminde LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki; LGS sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için MEB tarihi duyurdu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? LGS sınav sonuçları MEB duyuru ekranı
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