Haberler Yaşam Haberleri MEB AÇIKLAMA: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB takvimi ile LGS sonuçları 2022 sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 13.6.2022 21:07 Son Güncelleme: 13.6.2022 21:08

MEB AÇIKLAMA: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB takvimi ile LGS sonuçları 2022 sonuç sorgulama ekranı

MEB AÇIKLAMA: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB takvimi ile LGS sonuçları 2022 sonuç sorgulama ekranı

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak açıklanacak sorusu birçok gencin dilinden düşmemektedir. MEB de gençlerin merakını dindirmek için sorunun cevabını verdi. MEB çalışma takvimi ile sınavın ne zaman açıklanacağını öğrenildi. İki hafta önce yapılan sınavda milyonlar liseye geçmek için ter döktü. Cevap kağıdıyla gençler kaç puan aldıklarını hesapladı. Ebeveynler yine de LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, hangi tarihte sorusunu yöneltmekten geri kalmıyor. Bir milyondan fazla kişinin kaderini belirleyecek olan sınavın nihai sonucu için çok az bir süre kaldı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?? İşte MEB ile sorgulama ekranı!

MEB duyuruları ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçları da yer alıyor. Sınav 3 saate yakın sürdü ve yurdun dört bir yanında yapıldı. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu ailelerin ağzından düşmemektedir. MEB tarafından yapılan sınavda milyonlar iyi liselere gitmek için yarıştı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar!

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları sadece sorgulama üzerinden yapılacak. Elden ya da e posta yoluyla sınav sonuçları belli olmayacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB AÇIKLAMA: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB takvimi ile LGS sonuçları 2022 sonuç sorgulama ekranı
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