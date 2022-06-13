MEB AÇIKLAMA: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB takvimi ile LGS sonuçları 2022 sonuç sorgulama ekranı

MEB duyuruları ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu da belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav sonuçları da yer alıyor. Sınav 3 saate yakın sürdü ve yurdun dört bir yanında yapıldı. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusu ailelerin ağzından düşmemektedir. MEB tarafından yapılan sınavda milyonlar iyi liselere gitmek için yarıştı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar!