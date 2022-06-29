Lise taban puanları ile kontenjanlarına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. MEB tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının ardından tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak. İşlemlerin yapılması için LGS taban puanları ve kontenjanların belli olması gerekiyor. Peki; LGS taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi ve kontenjanları.
2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.