Haberler Yaşam Haberleri LGS taban puanları 2022 açıklandı mı? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi
Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:15

LGS taban puanları 2022 açıklandı mı? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi

LGS taban puanları 2022 açıklandı mı? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi

MEB tarafından düzenlenen lise sınavı sonrası milyonlarca 8.sınıf öğrencisi LGS sonuçlarını 30 Haziran 2022 tarihinde öğrenecek. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları ile yüzdelik dilimlerin de açıklanması bekleniyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları ve kontenjanlar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki; LGS taban puanları 2022 ne zaman hangi tarihte açıklanır? İşte MEB Lise tavan ve taban puanları, yüzdelik dilimleri listesi ve kontenjanlar!

Lise taban puanları ile kontenjanlarına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. MEB tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının ardından tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak. İşlemlerin yapılması için LGS taban puanları ve kontenjanların belli olması gerekiyor. Peki; LGS taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi ve kontenjanları.

LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

2021 YILI LGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB)

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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LGS taban puanları 2022 açıklandı mı? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi
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