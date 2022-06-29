Lise taban puanları ile kontenjanlarına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. MEB tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının ardından tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak. İşlemlerin yapılması için LGS taban puanları ve kontenjanların belli olması gerekiyor. Peki; LGS taban puanları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB Lise tavan ve taban puanları ile yüzdelik dilimleri listesi ve kontenjanları.