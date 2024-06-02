LGS’de bu kez sosyal bilimler zorladı

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı sona erdi. Sınav soru ve yanıtları MEB'in internet adresinden yayımlanmaya başlarken, sonuçlar 28 Haziran'da ilan edilecek.Her testte öğrencilerin kolaylıkla çözeceği soruların sayısı artırıldı. Ancak genel olarak sınav geçen yıla göre daha seçici olarak değerlendirildi. Uzmanlar "Kazanımları tam, çeldiricisi kuvvetli, seçici bir sınav olmuş" yorumunu yaptı. Bu yıl en zor sorular İnkılap tarihi ve din kültürü testlerinden geldi. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları LGS sorularını ders ders şöyle değerlendirdi:Genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştu. "Çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık" başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi olacak.Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer aldı. Öncüllü soruların sayısında artış olması, fen okuryazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle getirdi.Anlam soruları yoğundu. Zaman yönetimini doğru yapanların fark yaratacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.3 soru doğrudan bilgi temelliydi. Çeldiricileri kuvvetli sorulardı.Ayrıntı içeren ve zorluk derecesinin yüksek olduğu sorular olduğu söylenebilir.Ölçülen temel beceriler; kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve analiz yapma şeklinde özetlenebilir.