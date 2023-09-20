Lice’de dev operasyon! Milyarlarca lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır JÖH Tabur Komutanlığı, Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı, Batman JÖH Tabur Komutanlığı, Mardin Kızıltepe Komando, Diyarbakır PÖH unsurları, Güvenlik Koruyucuları ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve TEM ekiplerinin katılımıyla "Narko/Terör operasyonunun gerçekleştirildi. "Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narko/Terör Operasyonu"nda, 74 tim ve bin 120 güvenlik görevlisi yer aldı.





129 NOKTADA İŞ MAKİNELERİYLE ARAMA YAPILDI



Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza mahallerinde, 129 farklı koordinatta 6 iş makinesi ve 30 adet motorlu tırpan da kullanıldığı operasyonda, 715 bin 500 gr toz esrar ve 1 milyon 405 bin 500 gr kubar esrar olmak üzere toplam 2 milyon 120 bin gr esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.







Dev operasyonda, 12 milyon 759 bin 450 kök kenevir bitkisi ve 755 bin 100 kök skunk bitkisi olmak üzere 13 milyon 514 bin 550 kenevir bitkisi imha edildi.







Bir evde yapılan aramada ise, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken H.P. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir ve skunk bitkileri de alınan numuneden sonra imha edildi.