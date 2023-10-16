Haberler Yaşam Haberleri Lice’de dev uyuşturucu operasyonları sürüyor
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:29 Son Güncelleme: 16.10.2023 11:38

Lice’de dev uyuşturucu operasyonları sürüyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de dev uyuşturucu operasyonları sürüyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesi kırsalında başlattığı operasyonlar sürüyor. Lice ilçesi Budak ve Esenler Mahallesi kırsalında bir adrese yönelik yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Operasyon neticesinde, 350 kilogram kubar esrar maddesi, 14,5 kilogram toz esrar maddesi, 150 bin kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Yakalanan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. Skunk bitkileri kök numune alınmasından sonra yakılarak imha edildi.

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Lice’de dev uyuşturucu operasyonları sürüyor
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