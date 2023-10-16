Lice’de dev uyuşturucu operasyonları sürüyor

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesi kırsalında başlattığı operasyonlar sürüyor. Lice ilçesi Budak ve Esenler Mahallesi kırsalında bir adrese yönelik yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Operasyon neticesinde, 350 kilogram kubar esrar maddesi, 14,5 kilogram toz esrar maddesi, 150 bin kök skunk bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Yakalanan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı. Skunk bitkileri kök numune alınmasından sonra yakılarak imha edildi.