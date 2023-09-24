Haberler Yaşam Haberleri Lice’de dev uyuşturucu operasyonu… Milyonlarca lira değerinde
Giriş Tarihi: 24.9.2023 10:46 Son Güncelleme: 24.9.2023 10:59

Lice’de dev uyuşturucu operasyonu… Milyonlarca lira değerinde

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, jandarma tarafından dev uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de dev uyuşturucu operasyonu… Milyonlarca lira değerinde

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek için operasyon yaptı. Lice ilçesi Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş ve Silvan ilçesi Dolaplıdere mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Uzman Jandarma Uzman Çavuş Sinan Uçan operasyonları düzenlendi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 1.451.750 gram kubar esrar ve 80.215 gram toz esrar olmak üzere toplam 1.531.965 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda, 2.850.160 kök skunk bitkisi, 834.000 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 3.684.160 kök esrar bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda, 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alındıktan sonra imha edildi.

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Lice’de dev uyuşturucu operasyonu… Milyonlarca lira değerinde
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