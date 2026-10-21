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Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:24

Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille GS maçı canlı yayın bilgisi

Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da Lille konuğu oluyor. Dev karşılaşmanın canlı yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme detayları netleşti. Peki, Lille GS maçı ne zaman ve saat kaçta?

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Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille GS maçı canlı yayın bilgisi
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Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik virajda Lille deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Zorlu mücadele, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz yayın seçeneğiyle ekranlara gelecek. Karşılaşmayı televizyondan canlı takip etmek isteyenler için Lille Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri açıklandı.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması 3. haftasındaki Lille - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı internet üzerinden veya mobil cihazlardan takip etmek isteyen sporseverler ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden naklen izleyebilecek.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentinde bulunan Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü (bugün) sahne alıyor. Hakemin başlama düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 19.45'te çalacak. Erken saat diliminde başlayacak olan karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında akşamın açılış maçlarından biri olacak.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Devler Ligi lig aşamasına istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk iki maçında puanla tanışamadı. 36 takımlı yeni lig formatında ilk 24 içerisinde yer alarak play-off veya doğrudan son 16 turuna kalmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar için Lille deplasmanı büyük önem taşıyor.

21 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız Lille'e konuk olacağı maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Lille - Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille GS maçı canlı yayın bilgisi
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