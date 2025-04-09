Linç kampanyaları aldı başını gidiyor: Şimdi de Kerem Aktürkoğlu hedefte

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de patlak veren olaylar sonrası birçok eylemci tutuklanmış, eylemlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı boykot ile sınırlı kalmamış, birçok ünlü isim de hedef tahtası haline getirilerek sosyal medyada küfür ve hakarete maruz kalmıştı. Bu linç kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Gazze'de Zulüm Arşa Dayandı" paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, bazı şahıslar da paylaşımı dolayısıyla Aktürkoğlu'na küfür ve hakaretlerde bulundu. Skandal hakaretlere bazı sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.