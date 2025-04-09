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Giriş Tarihi: 9.4.2025 16:44 Son Güncelleme: 9.4.2025 18:48

Linç kampanyaları aldı başını gidiyor: Şimdi de Kerem Aktürkoğlu hedefte

Sosyal medyada devam eden linç kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Benfica’da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun Gazze paylaşımı bir kesimi rahatsız etti. İsrail’in Filistin’deki zulmüne sessiz kalmayan Aktürkoğlu’nun yaptığı paylaşıma gelen yorumlar pes dedirtti. Gazze’deki zulüm ile Türkiye’deki protestoları kıyaslayan sosyal medya vandallarının Aktürkoğlu’nun paylaşımına “Gazze’de zulüm var da Türkiye’de bayram mı var”, “Git savaş o zaman seni tutan mı var” şeklinde yaptığı yorumlar kan dondurdu. Bu yorumlara farklı sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterirken linç kültürünün geldiği son nokta da durumun ne kadar içler acısı olduğunu gözler önüne serdi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Linç kampanyaları aldı başını gidiyor: Şimdi de Kerem Aktürkoğlu hedefte

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de patlak veren olaylar sonrası birçok eylemci tutuklanmış, eylemlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısı yapmıştı.

Bu çağrı boykot ile sınırlı kalmamış, birçok ünlü isim de hedef tahtası haline getirilerek sosyal medyada küfür ve hakarete maruz kalmıştı. Bu linç kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun "Gazze'de Zulüm Arşa Dayandı" paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, bazı şahıslar da paylaşımı dolayısıyla Aktürkoğlu'na küfür ve hakaretlerde bulundu. Skandal hakaretlere bazı sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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Linç kampanyaları aldı başını gidiyor: Şimdi de Kerem Aktürkoğlu hedefte
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