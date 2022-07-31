Haberler Yaşam Haberleri Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:16

Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

Lise 1. Nakil başvuru süreci e-Okul sistemi üzerinden sona ererken sonuçlar için bekleyiş hız kazandı. İlk tercihlerde istediği okula yerleşemeyen adaylar bu kapsamda ikinci kez boş kontenjanlar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Hal böyleyken "2022 LGS Lise 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre nakiller için başvurular 29 Temmuz’da sona erdi. Buna göre; LGS Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar ve e-Okul sonuç sorgulama ekranı…

Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz hafta ilk nakil başvurularını aldı. Bu noktada gözler 1 Ağustos tarihinde. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "LGS Lise 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Okul ile sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak takvimi yayınlamış ve tarihleri duyurmuştu. Buna göre; LGS Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak.

2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

1.nakil tercih başvurularında sona gelindi! LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS nakil sonuçları 2022 bekleniyor

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı
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