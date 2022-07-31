Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz hafta ilk nakil başvurularını aldı. Bu noktada gözler 1 Ağustos tarihinde. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "LGS Lise 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Okul ile sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak takvimi yayınlamış ve tarihleri duyurmuştu. Buna göre; LGS Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 1 Ağustos'ta açıklanacak.
2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.