Lise 1. Nakil başvuru sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? e-Okul LGS Lise 1. nakil sonuç sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz hafta ilk nakil başvurularını aldı. Bu noktada gözler 1 Ağustos tarihinde. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "LGS Lise 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Okul ile sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak takvimi yayınlamış ve tarihleri duyurmuştu. Buna göre; LGS Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…