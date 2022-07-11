Haberler Yaşam Haberleri LİSE LGS TABAN PUANLARI 2022: LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri yüzdelik dilimleri MEB
Giriş Tarihi: 11.7.2022 19:52 Son Güncelleme: 11.7.2022 19:53

LİSE LGS TABAN PUANLARI 2022: LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri yüzdelik dilimleri MEB

LGS tercihleri başlarken lise taban puanları, okul kontenjanları ve yüzdelik dilimler de merak konusu oldu. 4 Temmuz itibarı ile başlayan LGS tercih süreci, 20 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları araştırılmaya başlandı. MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile yüzdelik dilimleri açıklandı. İşte, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi ve tüm liselerin taban puanları ile kontenjanları ve yüzdelik dilimleri 2022...

LİSE LGS TABAN PUANLARI 2022: LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri yüzdelik dilimleri MEB

LGS tercihleri 4 Temmuz bugün itibarı ile başladı. Bu noktada, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve il il lise taban puanları, LGS yüzdelik dilimleri ile okul kontenjanları merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu noktada, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri ve tüm liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Trazbon ve il il LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve okul kontenjanları 2022

LİSE TABAN PUANLARI 2022

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

MEB TIKLA SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebilecek.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

2021 YILI LGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB)

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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LİSE LGS TABAN PUANLARI 2022: LGS taban puanları, kontenjanları ve Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri yüzdelik dilimleri MEB
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