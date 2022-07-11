LGS tercihleri 4 Temmuz bugün itibarı ile başladı. Bu noktada, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve il il lise taban puanları, LGS yüzdelik dilimleri ile okul kontenjanları merak konusu oldu. MEB'den yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu noktada, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri ve tüm liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Trazbon ve il il LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve okul kontenjanları 2022
LİSE TABAN PUANLARI 2022
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.
e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebilecek.
Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.
2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.