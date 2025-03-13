Lise öğrencisi Yakup pompalı tüfek ve tabancayla öldürülmüştü: İki kardeş yakalandı!

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA!

Kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan Mert Ali A. ile kardeşi Deniz Yusuf A., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin Yakup A.'nın karşı komşusu olduğu ve Yakup A.'nın, Mert Ali A.'yı geçen yıl, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakladığı ortaya çıktı.