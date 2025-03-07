Lise öğrencisinin belinde 2 fıtık patladı, bacağında kısmi felç oluştu

Lise stajyeri olarak bir firmada görev alan M.Z.A'ya akılalmaz bir iş verildi. Ustalar, vidalayacakları elektrik panosunu genç öğrenciye tek başına tutturdu. 15 dakika süren işlem sırasında zorlanan öğrenci, panoyu ustaların üstüne düşmemesi için bırakamadı. M.Z.A, eve gittiğinde çok yorgun olduğunu ve belinin ağrısına dayanamadığını söyledi. 4 gün istirahat eden M.Z.A ağrısı geçmeyince aile doktora götürdü.

M.Z.A'ya yapılan ilk incelemede belde bir kayma olabileceği bildirildi. Günlerce iğne kullanan lise öğrencisi ağrıları geçmek bilmeyince aile bir başka özel hastaneye gitti. Burada topuk ve parmak ucunda yürümesi istenen genç öğrenci yürüyemeyince doktorlar fıtıkların patlamış olabileceğini söyledi.

BELDEKİ İKİ FITIK BİRDEN PATLAMIŞ

M.Z.A, onlarca kiloluk elektrik panosunu dakikalarca tek taşıması sonrası belindeki fıtıkların patladığı tespit edildi ve acil olarak ameliyata alındı. Başarılı bir operasyonla belindeki sorun giderilen genç stajyerin bir başka sorunu daha teşhis edildi.

BACAĞINDA KISMİ FELÇ! ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR

Doktor tarafından yapılan incelemelerde M.Z.A'nın elektrik panosunun ağırlığına dakikalarca maruz kalması nedeniyle bacağının da zarar gördüğü, kısmi felç oluştuğu tespit edildi. Genç yaşı nedeniyle tedavinin mümkün olduğu ancak ömür boyu da sürebileceği bildirildi.

ANNE İSYAN ETTİ: BİR GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER

Anne Lütfiye A. yaşananlar sonrası firmaya isyan etti ve şunları söyledi:

"Bir çocuğa bu yapılır mı? Staja başladığı günden bu yana, sürekli eli, kolu kesik, yara bere içinde. Bir şey demedik. Ama bu son olay kabul edilemez. 17 yaşında çocuğa verilecek görev var, verilmeyecek görev var. Çocuk, ustaların kollarına düşmesin diye 15 dakika kendini sıkmış. Firma bırakın sorumluluk almayı bir geçmiş olsun bile demedi."

"BİZ DAVASINDA FALAN DEĞİLDİK, MANEVİ OLARAK YANIMIZDA OLSUNLAR İSTEDİK"

Lütfiye A., sitemini şu sözlerle sürdürdü: "Maddi şekilde yanımızda olmalarını falan istemedik. Vallahi bir kez çocuğun başını okşayıp, 'geçmiş olsun, yanınızdayız' desinler istedik. Bunu yapmadılar, çok içerledik. Biz davasında değildik ama bu tavırlarından dolayı dava edeceğiz." dedi.

"ÇOCUĞUM HASTANEYE GİDERKEN BİLE KORKUDAN İŞ YERİNE GİDİP DURUMU İZAH ETTİ, AŞAĞILADILAR"

Stajyerlere kötü muamele edildiğini iddia eden Lütfiye A., "Çocuğum nasıl çekiniyorsa, hastaneye gitmeden önce staj günü olduğu için önce iş yerine gitmek istedi. 'Olmaz' desek de dinlemedi. Orada şefe bilgi verip, izin istedi. Şef, 'Bir şey yoktur da, git' diyerek küçümseyeci, aşağılayıcı bir tavır sergiledi. Diğer stajyerlere de gidin sorun. Hepsi 'işkence çekiyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.

staj"BİRAZ DAHA GEÇ KALSAK İKİ AYAĞINDA DA FELÇ RİSKİ VARDI"

Lütfiye A., çocuğunun sağlık problemini çözmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Doktorlar, geç kalınması halinde diğer bacağında da kısmi felç riskinin oluşma ihtimalinden bahsetti. Zamanında gitmemize rağmen bir bacağında kısmi felç var." dedi.

"HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Doktorun, 2 yıl boyunca ağır işlerde çalışamaz raporu verdiğini söyleyen anne Lütfiye A., "Okul süreci takip edeceğiz dedi. İlgilendiler mi, bilmiyorum. Ama bize ilgilendiklerini söylediler. Firma, manevi olarak yanımızda durmadığı için biz de şimdi hakkımızı mahkemede arayacağız." diye konuştu.