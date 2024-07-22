Lise tercihlerinde ikinci şans

Nakil başvuruları e-okul sisteminden yapılacak. Ancak yine LGS tercihlerinde olduğu gibi nakil uygulamasında da başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Nakil tercihlerinin de onaylanması gerekiyor.Nakillerde okulun boş kontenjanına bakılmaksızın tercih yapılabilecek. Yani kontenjanı dolu görünse de bir okulu tercih listenize alabileceksiniz.Her nakil döneminde sınavla öğrenci alan liseler için 3, yerel yerleştirme için 3 ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercih edilecek.Nakilllerde birinci koşul ilgili okulda boş kontenjan olması. Eğer tercih edilen okulda boş kontenjan varsa yerel yerleştirmelerde okul başarı puanına, LGS ile kayıt yapan okullarda ise puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.Tercih döneminde kaydını özel okullara yaptırdığı için devlet lisesi tercihinde bulunamayan adaylar da nakil uygulamasından yararlanabilir. Öğrenciler bir devlet lisesine yerleşirse özel okula ödediği ücret okul tarafından veliye iade edilecek.Eğer öğrenci hiçbir liseye yerleşemediyse yerel tercih zorunluluğu sürecek. Bu öğrenciler en az 2 okulu kendi kayıt bölgelerinden seçmek zorunda. Okul türü sınırlaması nakiller döneminde de sürüyor. Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.