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Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:54 Son Güncelleme: 03.11.2026 19:01

Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip, kahkahalarla poz verdiler!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede, bir grup öğrenci okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verdi. O anları kayıt altına alan ve kahkahalarla poz veren öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan, 2 öğrenci gözaltına alındı.

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İHA İHA
Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip, kahkahalarla poz verdiler!
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Konak ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, pes dedirten bir olay meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren kimliği belirsiz öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler

O ANLAR BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü. Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı.

2 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

İlçedeki bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, eylemi gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Öte yandan ağacı ateşe verdikleri tespit edilen 2 öğrenci hakkında okul idaresi disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında öğrencilerin ailelerinin de okula çağrıldığı belirtildi.

#İZMİR #KONAK
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Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip, kahkahalarla poz verdiler!
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