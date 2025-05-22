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Giriş Tarihi: 22.5.2025 17:01

Liseli 14 yaşındaki Sultan'a ne oldu? Evinde o halde bulundu!

Ankara'da yaşayan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sultan Y., evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA
Liseli 14 yaşındaki Sultan’a ne oldu? Evinde o halde bulundu!

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Sultan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı.

Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Liseli 14 yaşındaki Sultan'a ne oldu? Evinde o halde bulundu!
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