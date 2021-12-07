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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:41 Son Güncelleme: 7.12.2021 18:53

Liseli genç kız kayıplara karıştı

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Liseli genç kız kayıplara karıştı

Iğdır’da sabah pencereden çıkıp evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir için arama çalışması başlatıldı.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri Demir çiftinin üç çocuğunun en büyüğü, lise 2'nci sınıf öğrencisi Neslihan Demir, saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah odaya giren annesi, Neslihan'ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı. Neslihan'a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri Neslihan Demir için arama çalışması başlattı.

Kızının bulunması için yardım isteyen Sabri Demir, "Kızım sabah erken saatlerde evin penceresinden çıkıp gitmiş. Köy minibüsü ile ilçeye, oradan da sanırım Iğdır'a gitmiş. Hayatından endişe ediyoruz. Gidebileceği yerlere baktık ancak bulamadık. Kızım ne olur geri dön. Hepimiz perişan haldeyiz" dedi.

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Liseli genç kız kayıplara karıştı
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