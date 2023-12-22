Liseli genç kız sınıfın penceresinden atladı

Mersin'de sınıfının penceresinden atlayan lise öğrencisi kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde bulanan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi A.B., okulun 3'üncü katında bulunan sınıfının penceresinden atladı. A.B., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3 arkadaşı ile kavga etmesi üzerine A.B'nin velisinin bilgi verilmek üzere okula çağrıldığı belirtilerek, "Okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat 12.00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3. katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağrılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan bu elim olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır " denildi.