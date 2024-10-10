Adana’da 15 yaşındaki lise öğrencisine taciz: Şüpheli tutuklandı!

Adana'da okul çıkışı evine dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı, yolunu kesip taciz eden O.S. (31), yakalanarak gözaltına alındı. 24 suç kaydı bulunan Oktay S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YOLUNU KESİP TACİZ ETTİ

Olay, 7 Ekim'de saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli O.S., servisle evine dönen lise öğrencisi kızın, sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti. Şüpheli, cinsel tacizde bulunduğu öğrencinin bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçtı. Daha sonra kız çocuğu babasıyla birlikte Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

MOTOSİKLETİ ÇALINTI ÇIKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokak ve güzergahtaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği ve adresini tespit eden ekipler, O.S.'yi Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelinin motosikletinin Antalya'nın Kepez ilçesinden çalındığı, üzerindeki plakanın ise çalıntı başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Polis merkezine götürülen O.S.'nin 2013 yılında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçuna karıştığı, 'Hırsızlık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 24 kaydının olduğu belirtildi. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen O.S., ifadesinde, "Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.