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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:25

Liseli Yiğit kaza kurbanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki forkliftin vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü Yiğit Söyler (17) Manavgat Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Liseli Yiğit kaza kurbanı
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Manavgat Sanayi Sitesi 2055 Sokak'tan 2075 Sokak istikametine seyreden Yiğit Söyler yönetimindeki 07 BVU 732 plakalı motosiklet, Ş.Ç. idaresindeki forkliftin yük kaldırmak için kullanılan metal ataşmanına çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yiğit Söyler doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu. Forkliftin sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANAVGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından liseli Yiğit Söyler'in cansız bedeni yakınları tarafında alındı. Cenazenin alınışı sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çekti. Manavgat'ta ailesi,yakınları ve sevenlerini gözyaşları içinde toprağa verildi.

#ANTALYA #MANAVGAT

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Liseli Yiğit kaza kurbanı
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