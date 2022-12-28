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Giriş Tarihi: 28.12.2022 18:42 Son Güncelleme: 28.12.2022 19:00

Liselilerden okulda zorbalık! Sınıf arkadaşlarını dövdüler zorla oynattılar

Lisede şoke eden görüntüler! Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp dövdü, ardından şınav çektirdi ve ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Görüntülerle ilgili Ereğli Kaymakamlığı inceleme ve soruşturma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi ise disiplin süreci başlattı.

Liselilerden okulda zorbalık! Sınıf arkadaşlarını dövdüler zorla oynattılar

Tepki çeken olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti.

Bir öğrenci ise N.G.'nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.



Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı.

Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

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Liselilerden okulda zorbalık! Sınıf arkadaşlarını dövdüler zorla oynattılar
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