Loca tartışması 5 yıllık intikam halkasına dönüştü: Beylikdüzü’nden Avcılar’a kanlı hesaplaşma! Cinayette Akrepler detayı…

Kanlı sürecin fitili, 12 Ocak 2020 gecesi Beylikdüzü'ndeki bir eğlence mekanında ateşlendi. İddiaya göre Gündoğmuşlar çetesinin silahlı yapılanması akrepler grubu üyesi 25 yaşındaki Cem Aküzüm, Beylikdüzü'nde arkadaşlarıyla gittiği bir eğlence mekanında loca istedi. İşletmecilerden "Yer yok" yanıtını alan Aküzüm ile mekan yetkilileri arasında tartışma çıktı. Dışarı çıkıp havaya ateş açan Aküzüm, mekan ortağı Mehmet Polat, yeğeni Polat İstanbulluoğlu, bar korumaları Fahrettin Büyükdeniz, Şahin Kaygusuz ve Taha Cengizhan Karaca tarafından zorla bir araca bindirildi.
Cem Aküzüm
KALBİNDEN VURULDU
Araç içinde büyüyen kavganın ardından Cem Aküzüm kalbinden silahla vurularak öldürüldü. Cansız bedeni ise saldırganlar tarafından Beylikdüzü'nde boş bir araziye atıldı. Saldırganlar kısa sürede yakalandı. Olayın ardından mekan ortağı Mehmet Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
ADLİYE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA
Cinayetin ardından taraflar arasındaki husumet adalete teslim olmadı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 1 Haziran 2021'deki ilk duruşmasının hemen çıkışında intikamın ilk kurşunları patladı. Akrepler grubu lideri Suphi Anıl'ın talimatıyla, çete üyesi Süleyman B.,Türkan ve Doğukan A. adliyenin tam karşısındaki otoparkta bekleyen sanık yakınları Hasan Polat ve Mustafa Polat kardeşleri hedef aldı. Güpegündüz gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kardeş bacaklarından yaralanırken, adliye önünde büyük panik yaşandı. Olaydan sonra kayıplara karışan 5 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Polat
MOTOSİKLETLİ SUİKASTÇILAR DEVRED
Adliye önündeki yaralamanın üzerinden yaklaşık 4 yıl geçtikten sonra, kan davasının son ve en ağır halkası gerçekleşti. Cem Aküzüm cinayetinin asıl sanıklarından olan eğlence mekanı işletmecisi Mehmet Polat(42), 3 Mayıs 2025 günü Avcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde lüks otomobiliyle seyir halindeyken pusuya düşürüldü.
KAFASINA TEK KURŞUN
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi (Nikah Sarayı) önüne gelindiğinde, aracın yanına kasklı ve maskeli iki kişinin bulunduğu bir motosiklet yanaştı. Çevredeki vatandaşların gözleri önünde araca 7-8 el ateş açan tetikçiler, Mehmet Polat'ı başından vurarak öldürdü.
Suphi Anıl
İNTİKAM SUİKASTİ
Acılar'daki profesyonel motosikletli suikastın ardından İstanbul Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaçış güzergahındaki yüzlerce saatlik MOBESE kamerası kayıtları inceleme altına alındı. Olayın gerçekleştiriliş biçimi ve geçmişteki kronoloji göz önüne alındığında, cinayet masası dedektifleri bu saldırının doğrudan bir intikam suikastı olduğunu belirledi. Saldırının hemen ardından gerçekleşen operasyonlarda yakalanan O.M., B.T., Y.Ç., S.M., A.N. ve O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın azmettirici olduğu iddia edilen Akrepler grubu lideri Suphi Anıl'ın olaydan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Anıl, her yerde aranıyor.