Loca tartışması 5 yıllık intikam halkasına dönüştü: Beylikdüzü’nden Avcılar’a kanlı hesaplaşma! Cinayette Akrepler detayı…

Suphi Anıl

İNTİKAM SUİKASTİ

Acılar'daki profesyonel motosikletli suikastın ardından İstanbul Emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaçış güzergahındaki yüzlerce saatlik MOBESE kamerası kayıtları inceleme altına alındı. Olayın gerçekleştiriliş biçimi ve geçmişteki kronoloji göz önüne alındığında, cinayet masası dedektifleri bu saldırının doğrudan bir intikam suikastı olduğunu belirledi. Saldırının hemen ardından gerçekleşen operasyonlarda yakalanan O.M., B.T., Y.Ç., S.M., A.N. ve O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın azmettirici olduğu iddia edilen Akrepler grubu lideri Suphi Anıl'ın olaydan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı belirlendi. Anıl, her yerde aranıyor.