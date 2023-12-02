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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Lodosun yıktığı ağaçlar ihtiyaç sahiplerine gidiyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Lodosun yıktığı ağaçlar ihtiyaç sahiplerine gidiyor
Bursa'da 3 gün boyunca etkili olan şiddetli lodos, kenti adeta yıkıp geçti. Binlerce liralık maddi hasar bırakan ve onlarca vatandaşın yaralanmasına neden olan lodos, aralarında asırlık tarihi çınarlarında bulunduğu toplam bin 500 ağacı devirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, devrilen ağaçların toplanmasına yönelik çalışmalarını tamamladı. Toplanan ağaçların doğranarak, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılmasına karar verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Ramazan Subaşı, "Kırılan ve devrilen ağaçlardan, yakacak odun olarak kullanılabilecekleri depomuza getirdik. Odun haline getirilen ağaçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere, 2'şer ton olarak teslim ediliyor. Bu yıl, 300 tona yakın yakacak odun dağıtacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

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Lodosun yıktığı ağaçlar ihtiyaç sahiplerine gidiyor
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