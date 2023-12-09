Lojistik deposunda büyük yangın

Kocaeli Gebze İlçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı sabah saat 04:00 sularında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle, olay yerine Kocaeli Büyükşehir ve diğer ilçelerin yanı sıra ie çevre illerden de takviye ekip istendi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimyasal madde ve palet bulunan depoda yangın söndürme çalışmaları saatler boyunca devam etti. 5 saatin sonunda büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın'ın soğutma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar devam etti.

CANA GELEN BİRŞEY YOK

Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit,"Yangının bulunduğu alan 21 bin dönüm. Tüm alan kullanıldığı için patlama çok büyük oldu. Yangın ilk başladığı andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldı. Vali yardımcılarımızda bölgeye geldiler. Ekipler, yangının etrafa sıçramayacak şekilde tedbir aldı. Şu an için müdahaleyle söndürme ihtimali yok. O nedenle çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak şekilde tedbirler alındı. Güvenlik birimlerimizle işin başında. Onlar da hem arkadaşlarımıza yardımcı oluyor, hem etraftan gelip giden olan olursa buna yönelik tedbirlerini aldı. Yangının kendiliğinden sönmesini bekliyoruz. Çünkü depoda kimyasal ürün olduğu için yangının sönme ihtimali çok zor. Cana gelen herhangi bir şey yok. İçeride çalışan kimse yoktu, sadece iki bekçimiz vardı. Onlarda sağ salim dışarıya çıkmış. Yaralanma da yok. Şu ana kadar itfaiyemize de herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı"

ÖLÜ YARALI SÖZ KONUSU DEĞİL

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise "Burası kimyasal depo. 47 araç 130 personelle tüm kurumlarımız AFAD, itfaiye, belediyelerimizin arazöz destekleri hepsi yangına müdahale ediyor. Öncelikle olarak yağının çevreye sıçramaması için müdahale sürüyor. Depoda kimyasal madde olduğu için aniden söndürme imkanı yok. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye göre zehirli gaz salımı yok. O anlamda çevrede, meskun mahalleleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Depoda reçina özellikli malzemelerin olduğu ifade edildi. Yangının öğlene doğru tamamen söndürmüş olacağını tahmin ediyoruz. Tüm birimlerimiz burada. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, AFAD, Büyükşehir Belediyemizin itfaiyesi, Gebze Belediyesi'nin ekipleri tamamen müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Ölü ve yaralı söz konusu değil"