Lösemiyi kardeşi Beren sayesinde yenen Eren artık üniversiteye hazırlanıyor

Anne Hatice Yavuz, doktorların söylediklerini harfiyen oğluna uyguladığını ve oğluna karşı hiç yüzünü asmadığını, sevgisini Eren'den hiç eksik etmediğini belirtti. Baba Ömer de hafta sonları bir günlük izninde Antalya'ya gelerek eşi ve oğluna moral verdi. Bu sırada, 2014 yılında kızları Beren dünyaya geldi. Eren'in 30 aylık tedavi sonunda, doktorlardan iyi haber geldi ve Eren lösemiyi yendi. Anne Hatice Yavuz iki kişi geldikleri Antalya'dan 3 kişi olarak Burdur'a geri döndü.
YENİDEN NÜKSETTİ
Tam her şeyi unutup Burdur'da yarım kalan eğitimine 4'üncü sınıftan tekrar başlayan Eren Yavuz, yaşıtları gibi parklarda oynarken bir gün burnu kanayınca korkulu. Annesi tarafından doktora götürülen Eren'e yapılan tetkiklerinden ardından 6 Ekim 2016'da o kötü haberi verildi. Eren'in hastalığı yeniden tekrarlamış Yavuz ailesi ikinci kez yıkıldı.
AĞABEYİNE CAN VERDİ
Ancak anne yüreği yine pes etmedi. Oğlunu tekrar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirerek doktorlarına teslim etti. Eren 2.5 ay kemoterapi gördü ve doktorlar tek kurtuluş çaresini ilik nakli olarak söyledi. Aranan ilik ise Eren'in kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. Eren kök hücre odasında 30 gün kaldı ve tedavi süreci sonunda ikinci kez lösemiyi yendi.
MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI
Küçük kız kardeşi Beren'den yapılan ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Eren Yavuz, 5'inci yıl kontrolüne kardeşi ve annesi Hatice, Eren ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Tüm tetkikleri temiz çıkan Eren, kız kardeşi Beren ve anne Hatice ile birlikte mutluluğun fotoğrafını SABAH'a verdi. Eren Yavuz, hastalıkla mücadelesinde en çok annesinin kendisine destek olduğunu söyledi. Birincide lösemiyi annesi ve doktorların desteği ile yendiğini belirten Eren, "İkinci kez hastalandığımda imdadıma kardeşin Beren Hızır gibi yetişti. Ne mutlu bana ki böyle bir anne, baba ve kardeşe sahibim" diye konuştu.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORUM
Eren Yavuz şu an Burdur Bahçeşehir Lisesi 11. sınıfa gidiyor. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra hep taktir alan Eren, "Ailemin ve kardeşimin bana olan sevgisi beni hep mutlu ve sağlıklı kıldı. Hukuk okumak istiyorum. Bunun için derslerimi hiç aksatmadan çalışıyorum. Ortaokul, ve lisede hep takdir aldım. Ben böyle bir anne, baba ve kardeşe sahip olduğum için çok şanslıyım " diye konuştu. Şu an Burdur Şeker Ortaokulu 55. sınıf öğrencisi Beren'da kardeşi gibi başarılı. Hep takdir alıyor. Beren doktor olmak istiyor.