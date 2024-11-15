Lösemiyi kardeşi Beren sayesinde yenen Eren artık üniversiteye hazırlanıyor





AĞABEYİNE CAN VERDİ

Ancak anne yüreği yine pes etmedi. Oğlunu tekrar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirerek doktorlarına teslim etti. Eren 2.5 ay kemoterapi gördü ve doktorlar tek kurtuluş çaresini ilik nakli olarak söyledi. Aranan ilik ise Eren'in kardeşi Beren'de bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ocak 2017'de Eren'e kardeşi Beren'den kordon kanı ve ilik nakledildi. Eren kök hücre odasında 30 gün kaldı ve tedavi süreci sonunda ikinci kez lösemiyi yendi.



MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Küçük kız kardeşi Beren'den yapılan ilik nakli ile sağlığına yeniden kavuşan Eren Yavuz, 5'inci yıl kontrolüne kardeşi ve annesi Hatice, Eren ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Tüm tetkikleri temiz çıkan Eren, kız kardeşi Beren ve anne Hatice ile birlikte mutluluğun fotoğrafını SABAH'a verdi. Eren Yavuz, hastalıkla mücadelesinde en çok annesinin kendisine destek olduğunu söyledi. Birincide lösemiyi annesi ve doktorların desteği ile yendiğini belirten Eren, "İkinci kez hastalandığımda imdadıma kardeşin Beren Hızır gibi yetişti. Ne mutlu bana ki böyle bir anne, baba ve kardeşe sahibim" diye konuştu.