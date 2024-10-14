Lüks otomobil içinde sevgilisini öldürdü, daha sonra intihar etti

Adana'da 37 yaşındaki Emre Naynal, kız arkadaşı Ayşegül Sefer'i (40) başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar ederek yaşamını son verdi.

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Naynal, kız arkadaşı Ayşegül Sefer ile gece yarısı lüks otomobille Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. İddiaya göre, Naynal, tabancayla Ayşegül Sefer'i başından vurup, aynı silahla intihar etti. Öğle saatlerinde aracın park halde olduğunu görüp, şüphelenen çevredekiler polise haber verdi.

SÜREKLİ TELEFONU ÇALDI

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi tabancayı Naynal'ın kucağında buldu. Bu sırada çiftin cep telefonlarının sürekli çalması dikkati çekti. Yapılan incelemenin ardından Naynal ile Sefer'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.