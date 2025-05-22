Lüks rezidansa baskın… Yasa dışı finans evine dönüştürmüşler

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un Ümraniye İlçesi'nde bulunan lüks bir rezidansta farklı bahis sitelerine entegre edilmiş panel sistemi bulunan bir yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi. Sitelerin dışındaki yasa dışı bahis paralarının yönetildiği finans evinde organize bir şekilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin söz konusu panel sistemi üzerinden farklı kişilere ait IBAN hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yaptırdıkları, "Yatır-Çek-Onayla" ekranlarını aktif bir şekilde kullandıkları, çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden sürdürülen yasa dışı bahis içerikli mesajlaşmaların bulunduğu tespit edildi.



Adreste yapılan aramalarda 26 ofis telefonu, altı cep telefonu, yedi dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.