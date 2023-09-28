Haberler Yaşam Haberleri Lunaparkta korku dolu anlar! Küçük çocuk dönme dolapta asılı kaldı
Giriş Tarihi: 28.9.2023 11:40 Son Güncelleme: 28.9.2023 12:10

Lunaparkta korku dolu anlar! Küçük çocuk dönme dolapta asılı kaldı

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan lunaparkta küçük kız dehşeti yaşadı. Dönme dolapta asılı kalan kız görevliler tarafından kurtarıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Lunaparkta korku dolu anlar! Küçük çocuk dönme dolapta asılı kaldı

Bir çocuk içerisinde kimsenin bulunmadığı ve yavaş bir şekilde hareket eden dönme dolaba binmeye çalıştı. Çocuk koltukların bulunduğu bölüme binemedi, asılı kaldı.

Çocuk metrelerce yükselirken, annesinin çığlıkları üzerine görevliler hemen dönme dolabı durdurdu. Ardından geri yöne çevrilen dönme dolaptaki çocuk, görevlilerce alındı.

Çocuğun asılı kaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde; çocuğun metrelerce yükseklikte dönme dolapta asılı kalması, dönme dolabın geri çevrilerek çocuğun kurtarılması yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lunaparkta korku dolu anlar! Küçük çocuk dönme dolapta asılı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA