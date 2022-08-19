M5 Metro Durakları İsimleri - M5 Metro Hattı Saatleri, Üsküdar Çekmeköy Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Üsküdar'a nasıl giderim, Ümraniye, Çarşı'ya hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M5 metro durakları isimleri, M5 metro hattı sefer saatleri, Üsküdar – Çekmeköy durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M5 METRO DURAKLARI

Anadolu yakasının ikinci metro hattı olup, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Üsküdar meydandan başlayan metro, Ümraniye ilçe merkezinden geçerek çekme köy meydanında son bulmaktadır. M5 metrosunun durakları ise sırasıyla şu şekildedir:

Üsküdar

Fıstıkağacı

Bağlarbaşı

Altunizade

Kısıklı

Bulgurlu

Ümraniye

Çarşı

Yamanevler

Çakmak

Ihlamurkuyu

Altınşehir

İmam Hatip Lisesi

Dudullu

Necip Fazıl

Çekmeköy

M5 METROSU SAATLERİ

M5 metrosunda ilk sefer 06:00 olup, son sefer ise 00:00'da olmaktadır. Sefer saatleri günün yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir olmaktadır. Hat uzunluğu 20 kilometredir.