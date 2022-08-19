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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:58 Son Güncelleme: 19.8.2022 11:58

M5 Metro Durakları İsimleri - M5 Metro Hattı Saatleri, Üsküdar Çekmeköy Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Günümüz çağının en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan metro, genellikle kapsadığı durakları ya da geçtiği yerler açısından önemli bir konumdadır. Günümüz büyük şehirlerinde metro toplu taşımada demirbaş bir ulaşım aracı olmuştur. Türkiye’de bunun örnekleri İstanbul, İzmir, Ankara’da çok iyi şekilde görünmektedir. Bu şehirlerde gün içinde metro kullanım sayısı milyonları bulmaktadır. İstanbul’da ise kullanılan yoğun metrolar arasında M5 metrosu bulunmaktadır. Dışarıdan gelen vatandaşlar için de merak konusu olan M5 durakları hakkında internet üzerinde birçok araştırma yapılmaktadır. Peki M5 metro duraklarının isimleri nelerdir? M5 metro hattı saatleri nelerdir? Üsküdar – Çekmeköy durak isimleri nelerdir? İstasyon haritası ve güzergahı nasıldır?

M5 Metro Durakları İsimleri - M5 Metro Hattı Saatleri, Üsküdar Çekmeköy Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Üsküdar'a nasıl giderim, Ümraniye, Çarşı'ya hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M5 metro durakları isimleri, M5 metro hattı sefer saatleri, Üsküdar – Çekmeköy durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

M5 METRO DURAKLARI

Anadolu yakasının ikinci metro hattı olup, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Üsküdar meydandan başlayan metro, Ümraniye ilçe merkezinden geçerek çekme köy meydanında son bulmaktadır. M5 metrosunun durakları ise sırasıyla şu şekildedir:

  • Üsküdar
  • Fıstıkağacı
  • Bağlarbaşı
  • Altunizade
  • Kısıklı
  • Bulgurlu
  • Ümraniye
  • Çarşı
  • Yamanevler
  • Çakmak
  • Ihlamurkuyu
  • Altınşehir
  • İmam Hatip Lisesi
  • Dudullu
  • Necip Fazıl
  • Çekmeköy

M5 METROSU SAATLERİ

M5 metrosunda ilk sefer 06:00 olup, son sefer ise 00:00'da olmaktadır. Sefer saatleri günün yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir olmaktadır. Hat uzunluğu 20 kilometredir.

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M5 Metro Durakları İsimleri - M5 Metro Hattı Saatleri, Üsküdar Çekmeköy Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı
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