M5 Metro Durakları İsimleri - M5 Metro Hattı Saatleri, Üsküdar Çekmeköy Durak İsimleri, İstasyon Haritası ve Güzergahı

Genellikle İstanbul dışından gelen vatandaşların çok merak ettiği bir konu durumundadır. Çünkü şehir içinde bulunan insanlara göre daha az bilgi sahibi olmaktadırlar. Genel olarak Üsküdar'a nasıl giderim, Ümraniye, Çarşı'ya hangi metro gider gibi sorular araştırılmaktadır. Yazımızda bizler de M5 metro durakları isimleri, M5 metro hattı sefer saatleri, Üsküdar – Çekmeköy durak isimleri, istasyon haritası ve güzergahı gibi konular hakkında daha açıklayıcı bir dille sizlere bilgi sağlamaya çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Anadolu yakasının ikinci metro hattı olup, Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. Üsküdar meydandan başlayan metro, Ümraniye ilçe merkezinden geçerek çekme köy meydanında son bulmaktadır. M5 metrosunun durakları ise sırasıyla şu şekildedir:
M5 metrosunda ilk sefer 06:00 olup, son sefer ise 00:00'da olmaktadır. Sefer saatleri günün yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada bir olmaktadır. Hat uzunluğu 20 kilometredir.