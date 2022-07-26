Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? Maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı yüzde 41,69; SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri bugün sona ererken, Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar yeni haftayla beraber hesaplara yatmaya başladı. Öte yandan Emekli Sandığı maaş farkları tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, 4A-4B-4C Temmuz zammı ve maaş farkları ödeme takvimi tablosu…