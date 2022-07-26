Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? Maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu!

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı yüzde 41,69; SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ise yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri bugün sona ererken, Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar yeni haftayla beraber hesaplara yatmaya başladı. Öte yandan Emekli Sandığı maaş farkları tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Peki, SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak, hangi gün? İşte, 4A-4B-4C Temmuz zammı ve maaş farkları ödeme takvimi tablosu…
Temmuz zammı sonrası zamlı maaşlarını bayram öncesine denk gelen 8 Temmuz 2022 tarihinde alan memurlar, 15 günlük maaş farkları için araştırmalara devam ediyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı kapsamında ödenecek maaş farkları ödeme takvimini açıkladı. Buna göre memur emeklisi için Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş farkı tutarları, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."
Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:
Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık bazda 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.