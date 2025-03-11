Maaşını çekmek isterken cinayete kurban gitmişti: Vahşetin zanlısı tutuklandı!

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti.