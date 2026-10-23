Mabel Matiz’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca hakkında 'Ha Leylim' şarkısının sözleri ve müzik klibinin 'müstehcenlik' suçu içerdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Fatih Karaca ve klip yönetmeni Sinan Tuncay 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

TOPLUMUN GENEL AHLAKINA İLİŞKİN KABUL GÖRMÜŞ SINIRLARININ ZORLANDIĞI VURGULANDI

Hazırlanan iddianamede, 2 erkeğin dans ile çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline dönüştüğü ve toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırlarının zorlandığı ifade edilmişti. Ayrıca, klipte açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek şahıs ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdikleri, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, devamında her 2 erkek şahsın karşılıklı olarak dans ettikleri, dans sırasında kol ve kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları aktarılmıştı.

MABEL MATİZ İLE KLİP YÖNETMENİNE 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede ayrıca, klipte görüntünün başlangıcında yalnızca müzik bulunurken devamında şarkı sözlerinin de görüntülere eşlik ettiğinin tespit edildiği de kaydedilmiş, Karaca ve Tuncay'ın 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlamak veya yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Konuya ilişkin Mabel Matiz ile klip yönetmeninin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 16 Şubat tarihinde İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.