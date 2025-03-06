Maça gelen Glasgow Rangers taraftarı kazada öldü

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile Glasgow Rangers arasında oynanacak maç için İstanbul'a gelen Glasgow Rangers taraftarı Christopher Potter (41), Beşiktaş İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde gece 04.30 sıralarında yaşanan trafik kazası üzerine ağır yaralandı.

İddialara ve polislerin tespitlerine göre; İskoçya'dan maça gelen Glasgow Rangers taraftarı Christopher Potter, bir eğlence mekanında tanıştığı Kirsty Mccay (37) isimli bir kadını oteline bırakmak için ticari taksi ile olay yerine geldi ve yolun karşısında bulunan ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıktı. İki aracın çarptığı Christopher Potter hayatını kaybetti. Christopher Potter'a çarpan iki aracın sürücüsü U.Ç. ve H.G. gözaltına alındı. İki sürücü de yasal işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.