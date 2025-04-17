Maddi hasarlı trafik kazası cinayetle son buldu

Adana'da 1,5 ay önce Hidayet Sümer (20), akaryakıt istasyonunda otomobilini yıkatmak isterken park halindeki araca çarptı. Araç sahibi Ömer P., (44) maddi hasarlı kaza sonrası Hidayet Sümer'i darp etti. Dayak yiyen genç adam babası Serkan (51) ve amcası Sezgin Sürer'i (43) haber vermesi üzerine Ömer P.'de 2 arkadaşını olay yerine çağırdı. Ömer P. ve arkadaşları ellerindeki sopalarla baba, oğlu ve amcasını öldüresiye darp etti. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 kişiden Sezgin Sümer, 25 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırganlar suçu birbirinin üzerine attı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

MADDİ HASARLI KAZA OLDU

Olay 3 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hidayet Sürer, otomobilini mahallede bulunan bir akaryakıt istasyonunda yıkatmak istedi. Sürer, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan Ömer P.'ye ait araca çarptı. Maddi hasarlı kazaya sinirlenen Ömer P., genç adamı darp etti. Dayak yiyen Hidayet Sürer, babası Serkan ve amcası Sezgin Sürer'e çağırdı. Bunun üzerine Ömer P.'de arkadaşları Mehmet E. (29) ve Emre H.'yi (27) olay yerine çağırdı.

DARP OLAYI KAMERADA

Ömer P. ve arkadaşları ellerindeki sopalarla baba-oğul ve amcayı öldüresiye darp etmeye başladı. Dakikalar süren dehşet, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırıda ağır yaralanan Hidayet Sürer, babası Serkan ve amcası Sezgin Sürer, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Sezgin Sürer, 25 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybederek 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

SUÇU BİRBİRİNE ATTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında saldırganları tek tek yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet E., Ömer P. ve Emre H., emniyetteki sorgularında suçu birbirinin üzerine attı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheliden Ömer P. ve Mehmet E. tutuklanırken Emre H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.