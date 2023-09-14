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Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:19 Son Güncelleme: 14.9.2023 14:58

Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi Armutçuk Müessesesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım’ın cenaze işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ormanlı Beldesindeki Başören köyüne getirildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi Armutçuk Müessesesinde maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın cenaze işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ormanlı Beldesindeki Başören köyüne getirildi.

Ömer (10), Büşra (12) ve Merve (14) isminde 3 çocuğu olan Yıldırım'ın ailesinin tabutun başındaki feryadı yürekleri dağlarken, talihsiz madencinin ağabeyi İsmail Yıldırım ile aynı vardiyada çalıştığı ve babası Bayram Yıldırım'ın da madenden emekli öğrenildi.

Şehit Madenci Ramazan Yıldırım'ın cenazesi Ormanlı Beldesi Terminal Alanı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ormanlı Beldesi Başören Köyü'nde defnedildi.

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Maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı
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