Acı olay: İlk iş gününde kalp krizinden yaşamını yitirdi

Türkiye Taş Kömürü Zonguldak Karadon TİM Gelik işletmesinde gece vardiyasında çalışan genç madenci Bedirhan Karaş (27) maden de çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç Madencinin yedek kontenjandan işe girdiği ve ilk iş günü olduğu belirtildi. Olay Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon İşletme Müdürlüğü Gelik İşletmesinde meydana geldi. Türkiye Taş Kömürü Kurumunun son madenci alımında yedek kontenjandan işe giren 27 yaşındaki Bedirhan Karaş ilk iş gününde gece vardiyasında çalışmaya başladı. Karadon TiM Gelik işletme Müdürlüğü'ne bağlı Acılık Doğu ayak 38. sarmada çalışırken saat 21.00 sıralarında aniden rahatsızlandı. Olay yerinde bekleyen , 112 ambulansında ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorlar tarafından tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizinden yaşamını yitiren Madencinin Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Pazarı Beldesi Kirazlar mahallesinde kılınan ikindi namazından sonra aile mezarlığında toprağa verildi.