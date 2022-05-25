Madende göçük altında kalan adamdan geriye 6 yetim evladı kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydan geldi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, kurtarma çalışmaları başlatıldı.