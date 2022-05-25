Madende göçük altında kalan adamdan geriye 6 yetim evladı kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydan geldi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, kurtarma çalışmaları başlatıldı.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler 3 saatlik çalışma sonucunda yerin yaklaşık 360 metre derinliğinde göçük altında kalan maden işçisi Ali Rıza Kut'a (40) ulaştı. Yaralı olarak ulaşılan Kut, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonucunda içeride kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği valilik tarafında yazılı olarak duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden işçisin 40 yaşındaki Ali Rıza Kut olduğu bilgisine yer verildi.