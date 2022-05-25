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Giriş Tarihi: 25.5.2022 10:10 Son Güncelleme: 25.5.2022 10:31

Madende göçük altında kalan adamdan geriye 6 yetim evladı kaldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Madende göçük altında kalan adamdan geriye 6 yetim evladı kaldı

Denizli'de bulunan bir krom madeninde göçük altında mahsur kalan operatörün, 3 saatlik çalışma sonrasında yaklaşık 360 metre aşağıda cansız bedeni göçük altından çıkartıldı. 40 yaşındaki adamdan geriye ise gelecekleri için çalıştığı 1’i yeni doğmuş 6 yetim evladı kaldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait krom maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydan geldi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler 3 saatlik çalışma sonucunda yerin yaklaşık 360 metre derinliğinde göçük altında kalan maden işçisi Ali Rıza Kut'a (40) ulaştı. Yaralı olarak ulaşılan Kut, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonucunda içeride kalan 1 kişinin hayatını kaybettiği valilik tarafında yazılı olarak duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden işçisin 40 yaşındaki Ali Rıza Kut olduğu bilgisine yer verildi.

MADEN İŞÇİSİNİN YAŞAM HİKAYESİ YÜREKLERİ BURKTU

Krom madeninde operatör olarak çalışan ve göçük altında kalarak hayatını kaybeden Ali Rıza Kut'un hayat hikayesi yürekleri dağladı.

Kut'un 6 çocuğunun geleceği için Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı öğrenildi. Kut'tan geriye 1'i yeni doğmuş 6 yetim çocuğu kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Madende göçük altında kalan adamdan geriye 6 yetim evladı kaldı
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