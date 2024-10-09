Madrid’de Göbeklitepe rüzgârı

İnsanlık tarihini değiştiren Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve çevresindeki taş yapıları fotoğraflayan İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz, Madrid'de açılacak sergiyle İspanyolları medeniyetin beşiğiyle buluşturacak. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nin katkılarıyla hazırlanan "Yeni Bir Tarih" adlı Göbeklitepe fotoğraf sergisi, 12 Ekim'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ulusal Antropoloji Müzesi'nde açılacak. Göbeklitepe'yi 100'den fazla fotoğrafla ilk kez yurtdışına çıkaracak ve Eylül 2023'te bulunan kireç taşından yapılmış, gerçek boyutlu yaban domuzu heykelinin fotoğrafının da ilk defa sanatseverlerle buluşacağı sergi, ocak ayına kadar açık kalacak. Fotoğraf sanatçısı Munoz, "Göbeklitepe her şeyden önce bir insanlık keşfi. Medeniyetin beşiği ve sıfır yılı. Bu olağanüstü bir şey. Orası, insanlığın tüm tasarımlarının doğduğu yer. İspanyol olarak hayatımız boyunca, kültürümüz gereği boğa güreşlerinin Helenistik dönemden geldiğini sanıyorduk ama Göbeklitepe, Karahantepe ile gördük ki 5 bin yıl öncesinde Türkiye'de varmış" dedi.