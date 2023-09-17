Haberler Yaşam Haberleri Maganda kurşunu ile bir bebek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.9.2023 12:08 Son Güncelleme: 17.9.2023 12:23

Maganda kurşunu ile bir bebek hayatını kaybetti

Kilis'te düğün öncesi yapılan eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet ederek yaralanan bebek yaşamını yitirdi.

İbrahim GÜNEŞ
Maganda kurşunu ile bir bebek hayatını kaybetti

Kilis'te Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz için düzenlenen düğün eğlencesinde henüz belirlenemeyen kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesinin kucağındayken yaralanan ve durumu ağır olduğu için Gazintep Tıp Fakültesi Hastanesine sevkedilen bebek Bayram Mert tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'da yangın paniği
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
Başkan Erdoğan'ın resti sonrası dikkat çeken çıkış: AB bunu hiç istemez!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AP'nin raporuna çok sert tepki: Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz!
Libya'daki sel felaketi sonrası OHAL ilan edildi: 1 yıl sürecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mesele maske değil sen hâlâ anlamadın mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Maganda kurşunu ile bir bebek hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA