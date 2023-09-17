Maganda kurşunu ile bir bebek hayatını kaybetti

Kilis'te Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde çeyiz için düzenlenen düğün eğlencesinde henüz belirlenemeyen kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar düğünde bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert F. ile H.G. (11) ve İ.F.G'ye (5) isabet etti.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annesinin kucağındayken yaralanan ve durumu ağır olduğu için Gazintep Tıp Fakültesi Hastanesine sevkedilen bebek Bayram Mert tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.