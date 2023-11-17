Maganda kurşunu yine can aldı

11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Gaziantep'in önemli alışveriş bölgelerinden olan Gaziler Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan kavgada kullanılan silahlardan birinden çıkan mermi, telefon ticareti yaptığı işyerinin önünde bekleyen 29 yaşındaki Selçuk Dayan'a isabet etti.

Şah damarına isabet eden mermiyle bir anda kanlar içinde yere düşen Selçuk Dayan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 7 gün içinde 3 kez duran kalbi çalıştırılan ancak yaşam mücadelesini kaybeden Dayan'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.