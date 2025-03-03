Magandalar kaldırımda yürüyen genci vurdu

Konya'da önceki gece, merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi'nden geçen bir otomobildeki magandalar, rastgele ateş açıp kaçtı. Kurşunlardan ikisi yolda yürüyen Süleyman Tunç'un (20) karnına ve kalçasına isabet etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan polis, plakası tespit edilen aracı park halindeyken buldu. Olay sırasında araçta oldukları belirlenen İdris K. ve Resul Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.