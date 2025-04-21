Magandalık pahalıya patladı

Gaziantep'te 2 aracın bir dönel kavşakta drift attığı anlara ait görüntülerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçlarından plakalarından yola çıkarak sürücülerini de belirledi. Belirlenen sürücülere 168 bin 815 lira idari para cezası verilirken, araçlardan biri de trafikten 60 gün men edildi.

Gaziantep Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabında iki aracın trafikte drift yaparak çekilen görüntülerinin paylaşılması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme sonucu araçlar tespit edilmiştir. Bahse konu araç sürücülerine mevzuatın 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak ve Kullandırmak ve Drift Atmak' maddelerinden toplam 148 bin 815 bin TL idari para cezası uygulanmış, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edilmiştir" denildi.